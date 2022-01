Londres (AFP). Masters: quatrième finale de suite pour Djokovic, vainqueur de Nadal

Le Serbe Novak Djokovic s'est qualifié pour sa quatrième finale consécutive au Masters en battant l'Espagnol Rafael Nadal en deux sets 6-3, 6-3 samedi à Londres. Vainqueur en 2008, 2012, 2013 et 2014, le N.1 mondial affrontera dimanche un Suisse, Roger Federer ou Stan Wawrinka, pour devenir le premier joueur de l'histoire à gagner le tournoi quatre fois de suite. En-dessous de ses standards cosmiques en phase de poules, il a retrouvé un niveau digne de sa fantastique saison 2015 pour battre Nadal pour la huitième fois lors de leurs neuf derniers duels. Sur l'ensemble de leurs confrontations, les deux hommes en sont désormais à égalité 23 victoires partout. Mais depuis deux ans, c'est bien le Serbe qui a pris le dessus, et nettement. Absolument pas intimidé par le coup droit de l'Espagnol, qui empêche toujours de nombreux joueurs de dormir, le Serbe impose son formidable revers pour dominer la plupart des échanges. Samedi, Djokovic a pris son envol dès le deuxième jeu en prenant le service du Majorquin, N.5 mondial, grâce à quatre coups gagnants sublimes. Ultra serein sur son propre engagement (0 balle de break à sauver), il n'a jamais desserré son étreinte pour avancer, facile, vers un succès clinique en 1h19. Le Serbe de 28 ans jouera dimanche sa 15e finale sur les 15 derniers tournois qu'il a disputés depuis son quart de finale à Doha début janvier. Un bilan phénoménal, à l'image de la saison: 81 victoires pour 6 défaites, trois titres du Grand Chelem, une finale à Roland-Garros et six titres en Masters 1000, la catégorie juste en-dessous des majeurs. "Il joue dans une autre ligue cette année", a résumé Nadal cette semaine. Djokovic retrouvera dimanche Roger Federer, qui l'a battu mardi pour sa première défaite depuis le 23 août, ou Stan Wawrinka, qui l'avait éc?uré en finale de Roland-Garros. Il y aura de la revanche dans l'air face au candidat suisse.

