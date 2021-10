la B.O du mariage de William et Kate en CD et en téléchargement

Cette compilation de 21 morceaux convoque les choeurs de l'abbaye de Westminster et de la chapelle royale du Palais St James, le London Chamber Orchestra et la fanfare du Central Band de la Royal Air Force.

Un CD sortira le 4 mai en France, le 10 aux Etats-Unis, avec un livret spécial incluant des extraits de la cérémonie, dont les sermons et les voeux.

En 1981, les noces du prince Charles et de Lady Di avaient fait l'objet d'un album, mais cette fois, et c'était une première, l'enregistrement audio de la cérémonie a été publié quelques heures après l'événement sur iTunes et d'autres plateformes mp3.

The Royal Wedding: The Official Album chez Decca Records comprend l'arrivée, les voeux de mariage, la bénédiction, la procession, des hymnes de l'abbaye de Westminster et ces morceaux:

• March from the Birds

• Prelude on Rhosymedre

• Ubi Caritas

• L'hymne national - "God Save the Queen"

• Blest Pair of Sirens

• Valiant and Brave fanfare

• Toccata from Symphonie V

Certains de ces morceaux, comme les voeux, seront aussi disponibles en singles.

Selon Nielsen Media Research, pas moins de 22,8 millions de téléspectateurs américains ont assisté au mariage, qui a été traité par onze chaînes de télévision. En comparaison, les noces du prince Charles et de Diana avait été suivies par 14,2 millions de téléspectateurs en 1981.