Voici LA musique idéale pour votre chat

Ils expliquent que les chats adorent se frotter à l'enceinte quand on passe de la musique. Ainsi, ils ont travaillé avec un compositeur professionnel pour sélectionner les sons capables de toucher la sensibilité des félins.

Et le plus incroyable, c’est que ces musiques sont parfois plus agréables à l’écoute que certaines des musiques humaines en tête des charts.

Cette musique nous l'avons ce matin écoutez...

On dirait une blague mais non cette musique permet de les calmer lorsqu'ils font face à des moments de stress intense. Sur leur site musicforcats.com d'ou provient la musique, on peut lire la phrase suivante:

«Dans 100 ans, on devra apprendre aux gens que la musique n’a pas d’abord été disponible que pour les humains.»

Faites l'expérience chez vous si vous avez un chat agité ;)