Policière tuée à Caen : le chauffard jugé ce vendredi

Sandrine Mortas avait 39 ans, elle était policière à Evreux, d'où elle s'était portée volontaire pour sécuriser les abords des Jeux équestres mondiaux qui se déroulaient en Basse-Normandie. Ce samedi 6 septembre 2014, c'est en service qu'elle est violemment percutée par un scooter tout près de l'entrée du parc des expositions. Elle succombera à ses blessures quelques jours plus tard, laissant un mari et trois enfants derrière elle.



Le conducteur du deux roues, trentenaire, avait 2,38g d'alcool dans le sang. Il est poursuivi pour homicide involontaire aggravé sous l'empire de l'alcool et non-respect d'une obligation de sécurité, ainsi que pour un défaut d'assurance.



23 personnes se sont constituées partie civile. La cour compte bien "marquer le coup" : la présidente du tribunal de Caen Marie-Christine Leprince présidera l'audience, quand le procureur de Caen, Carole Étienne, prendra en charge l’accusation.