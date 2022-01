Moscou (AFP). Syrie: Moscou annonce une nouvelle série de bombardements massifs

L'armée russe a annoncé avoir procédé jeudi à une troisième série de bombardements "massifs" visant le groupe jihadiste Etat islamique (EI) en Syrie, où Moscou mène depuis le 30 septembre une campagne de frappes aériennes. "Aujourd'hui () l'aviation russe a procédé à une troisième série de bombardements massifs contre les groupes armés illégaux sur le territoire syrien", a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué. Entre 13H40 et 14H30 GMT, une "escadrille de bombardiers stratégiques à long rayon d'action Tu-22 a effectué une frappe concentrée sur 6 cibles dans les provinces de Raqa (nord-est) et de Deir Ezzor (est)", notamment sur des raffineries de pétrole utilisées par les "terroristes", un entrepôt de munitions et un atelier de fabrication de mortiers, indique le communiqué. Toutes les cibles visées par ces frappes effectuées ont été détruites, selon la même source. L'EI contrôle la majorité des champs pétroliers de Syrie, notamment dans la province de Deir Ezzor. En outre, entre 06H00 et 06H20 GMT, des bombardiers stratégiques Tu-95 ont lancé depuis l'espace aérien russe 12 missiles de croisière sur des cibles de l'EI dans les provinces syriennes d'Alep (nord-ouest) et d'Idleb (nord-ouest), selon le communiqué. Ces tirs ont visé des "dépôts de carburant, une usine de fabrication d'explosifs, un point de commandement et l'état-major de l'organisation terroriste EI à Idleb", précise-t-il. L'EI n'est pas implanté dans la province d'Idleb. Par ailleurs, l'aviation russe basée sur la base aérienne de Hmeimim a frappé 138 cibles jeudi à travers la Syrie, ajoute le communiqué. Depuis le 30 septembre, la Russie dit procéder quotidiennement à des frappes aériennes contre des cibles "terroristes" afin de soutenir les opérations militaires du régime de Damas, dont elle est le principal allié. Mardi, la Russie a annoncé la première série de "bombardements massifs" contre des positions de l'EI en Syrie, après avoir admis que le crash d'un avion de ligne russe le 31 octobre dans le Sinaï égyptien, qui avait fait 224 morts, était bien dû à un attentat, revendiqué dès les premiers jours par l'EI.

