Paris (AFP). Manuel Valls, Nicolas Hulot et l'humoriste Norman, hommes de l'année selon GQ

Le Premier ministre Manuel Valls, le journaliste Nicolas Hulot et l'humoriste Norman révélé sur YouTube, comptent parmi les hommes de l'année 2015 selon la rédaction française du magazine GQ. Manuel Valls, surnommé par GQ "Monsieur Loyal", a été désigné pour "sa transgression sémantique, sa fermeté institutionnelle et son réalisme économique". "Le Premier ministre brise tous les tabous de la gauche", ajoute GQ qui, chaque année, met à l'honneur des personnalités "créatives, stylées et influentes". Nicolas Hulot, nommé récemment par le président Hollande Envoyé spécial pour la protection de la planète, apparaît pour GQ France comme l'homme le plus influent. "Avec une énergie renouvelée, il a ?uvré en faveur de la loi sur la transition énergétique et préparé le rendez-vous de sa vie : la Conférence climat", estime la rédaction de GQ. Avec 6,5 millions d'abonnés sur YouTube, l'humoriste Norman a rassemblé aussi plus de 200.000 spectateurs à travers la France en 2015, avec un premier on mange show. L'acteur Réda Kateb, César du meilleur acteur dans un second rôle pour "Hippocrate", le chef étoilé Jean-François Piège, le champion du monde de rallyes Sébastien Ogier, l'animateur-producteur Thierry Ardisson, le musicien Jean-Michel Jarre et les joueurs du Paris SG figurent également au palmarès des hommes de l'année sélectionnés par GQ. Pour le magazine, la Femme de l'année est l'humoriste et comédienne Camille Cottin révélée par son personnage de la "connasse".

