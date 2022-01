L'Agenda en Normandie : jeudi 19 novembre

MANCHE

A partir de ce jeudi et jusqu'à dimanche, un forum solidaires est proposé à Cherbourg. Au programme : débats, ateliers, rencontres, concerts et ciné'ma différence. Rendez-vous, jusqu'à la fin de la semaine, à la salle des fête de Cherbourg-Octeville. Plus d'infos ICI

Samedi, une 3ème Disco Soupe est organisée à Saint-Lô. C'est un événement convivial pour dire non au gaspillage alimentaire. Rendez-vous à partir de 16h sous les halles du marché pour l'épluchage et la découpe des légumes. Mise en musique avec le groupe Houle ma Poule suivi de The Sweet Children. Vous pourrez ensuite déguster gratuitement la soupe ou donner un petit quelque chose qui sera reversé à la Banque Alimentaire.

CALVADOS

Ce jeudi soir, venez voir les Bodin's «Grandeur nature» au Zénith de Caen. C'est du théâtre burlesque. Au rendez-vous, machinerie, imagerie, machines infernales, effets spéciaux, eau, feu, flamme, odeurs et rêveries. L'entrée varie de 30€ à 43€.

Dimanche, 7 courses de trot auront lieu sur l'Hippodrome de Vire pour fêter le 140ème anniversaire de la société des courses. Présence des meilleurs jockeys, drivers et entraîneurs et structure gonflable pour les enfants. L'entrée est gratuite.

ORNE

Ce jeudi soir, La Luciole propose un concert découverte avec la venue de Last Train, 4 jeunes rockeurs venus de Mulhouse lauréats du prix «Découverte» du Printemps de Bourges 2015. C'est ce jeudi soir à 21h à La Luciole à Alençon. L'entrée varie de 10€ à 12€. Plus d'infos ICI

A partir de vendredi c'est la Foire Sainte Catherine à Briouze avec pas moins de 150 exposants pendant 4 jours. L’association des Croqueurs de Pommes sera présente à l’Espace culturel du Houlme, une restauration est prévue sur place sous deux chaumières et l'accès au parking est gratuit.

Samedi, les Vitrines d'Argentan organisent un défilé de mode avec les élèves du lycée professionnel Jeanne d'Arc et Gwenaëlle Legendre, Miss Basse-Normandie 2015. Vous y verrez du prêt-à-porter, des accessoires mais aussi de la décoration. C'est ce samedi de 14h30 à 16h, Place de Lattre de Tassigny.