Les dix premiers mois de l'année 2015 ont été les plus chauds jamais enregistrés, a annoncé mercredi l'Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA). Le mois dernier a également battu le record du mois d'octobre le plus chaud depuis le début des relevés de températures en 1880. Cette année, seuls janvier et avril n'ont pas battu de records de température mensuelle à la surface du globe.

