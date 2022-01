Paris (AFP). Attentats: les 129 victimes décédées ont été identifiées

Les 129 victimes des attentats de Paris et Saint-Denis vendredi ont toutes été identifiées, a indiqué la présidence de la République dans le compte rendu du Conseil des ministres qui s'est tenu mercredi. "A ce jour, une identité a pu être donnée aux corps des victimes décédées, soit 129 à ce jour, et un peu plus d'une centaine de familles ont pu se recueillir sur la dépouille de leur proche à l'Institut médico-légal", peut-on lire dans le compte rendu du Conseil. Les attentats ont fait 129 morts et 352 blessés (221 encore hospitalisés, dont 57 en réanimation). François Hollande a indiqué lundi qu'il y avait "19 nationalités" parmi les victimes. "L'Ecole militaire a été ouverte pour recevoir, soutenir et accompagner les familles présentes à Paris", rappelle l'Elysée. "La Cellule interministérielle d'aide aux victimes (CIAV), qui a été activée immédiatement, sous la responsabilité du ministère des Affaires Étrangères en étroite association avec le ministère de la Justice et avec le ministère des Affaires Sociales, va désormais apporter une aide aux familles pour l'organisation des obsèques, et les ressources du Fonds de garantie des victimes du terrorisme (FGTI), vont être augmentées", indique également la présidence de la République.

