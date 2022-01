Paris (AFP). Saint-Denis: deux forcenés morts dont une femme qui s'est fait exploser, deux interpellations

Deux suspects retranchés dans un appartement de Saint-Denis, au nord de Paris, sont morts mercredi, dont une femme qui s'est fait exploser, et un troisième est toujours à l'intérieur, a-t-on appris de sources policières. On ne connaît pas l'identité des suspects morts dans l'immédiat. Au moins trois policiers ont aussi été blessés. L'opération a pour cible l'organisateur présumé des attentats les plus meurtriers de l'histoire de France, le jihadiste belge Abdelhamid Abaaoud. Deux personnes ont été interpellées lors de l'opération antiterroriste. Aucune précision n'a été donnée sur l'identité de ces deux personnes.

