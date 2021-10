Lady Gaga bientôt dans X-Factor sur M6

On vous avait déjà annoncé sur tendanceouest.com que l'émission X-Factor d'M6 allait accueillir régulièrement de très grandes stars lors des primes du mardi soir. Demain soir Yannick Noah, Florent Pagny et Pascal Obispo mais dans les prochains jours, M6 fera encore plus fort avec les Black Eyed Peas (dans 15 jours), et Lady Gaga le 14 juin prochain.



France 2 permettra à l'émission d'investigation de David Pujadas « Les Infiltrés » de faire son retour à l'écran prochainement. Malgré toutes les polémiques qui l'entourent, une troisième saison des Infiltrés aura bien lieu.

Dans 1 mois jour pour jour, Arte rendra hommage à Alain Bashung avec un documentaire dès 22h15 à l'occasion du deuxième anniversaire de la disparition du chanteur. Dans ce programme intitulé « Bashung, faisons envie », de nombreux artistes vont témoigner de leur relation avec l'artiste. Vous y verrez et entendrez Gaëtan Roussel, Keren Ann, les BB Brunes, Dionysos, Christophe, Mathieu Chedid, ou Vanessa Paradis qui réinterprèteront également les tubes de Bashung.

La sélection télé de l'expresso, c'est la soirée que nous propose France 3 ce soir avec « Roumanoff, telle quelle », un portrait de celle que l'on voit partout depuis plusieurs années à la télévision. Ça commence à 20h35.