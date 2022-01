L'Agenda en Normandie : mercredi 18 novembre

MANCHE

Tout ce week-end, un salon du mariage est organisé à Cherbourg-Octeville. Tous les prestataires pour organiser votre événement seront présents. Vous pourrez faire des essais maquillage et coiffure, assister aux présentations de robes de mariée et tenter de gagner un voyage à Venise. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 10h à 19h à la salle des Pas Perdus à la Cité de la Mer. L'entrée est à 1,50€, c'est gratuit pour les moins de 18 ans.

L'association Cherbourg Marathon organise, pour la 2ème année, son trail nocturne «A la Belle Etoile» ce samedi soir avec Tendance Ouest. Cette course nocturne est composée de trois circuits de 12, 22 et 34 kms et d'une randonnée pédestre de 7 kms. Toutes les infos ICI

CALVADOS

La Ville de Caen, Relais d'Sciences et ses partenaires vous invitent à célébrer la créativité et l'inventivité lors de la 1ère édition de la Nuit de l'Imagination. C'est ce jeudi, à la Maison de la Recherche et de l’Imagination de 20h à 1h du matin. L'entrée est gratuite.

Vendredi et tout ce week-end, se tient le salon auto moto utilitaire au parc expo de Caen. Véhicules neufs en automobiles, motos et utilitaires seront proposés soit plus de 45 marques représentées. Un animateur sera présent les trois jours du salon. Rendez-vous, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h au parc expo de Caen. L'entrée est à 5€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.

Dimanche, le SM Caen affronte le SCO d'Angers dans le cadre de la 14ème journée de championnat de Ligue 1. Suivez le match en direct sur Tendance Ouest dés 13h45. Suivez aussi toutes les rencontres des normands grâce à notre live-tweet sur tendanceouest.com

ORNE

Vendredi, à Alençon, une trentaine de producteurs locaux seront présents dans l'enceinte de la Halle au Blé pour un marché 100% terroir et découvertes culinaires. C'est ce vendredi de 16h à 20h et c'est gratuit. Plus d'infos ICI

Samedi, les Vitrines d'Argentan organisent un défilé de mode avec les élèves du lycée professionnel Jeanne d'Arc et Gwenaëlle Legendre, Miss Basse-Normandie 2015. Vous y verrez du prêt-à-porter, des accessoires mais aussi de la décoration. C'est ce samedi de 14h30 à 16h, Place de Lattre de Tassigny. Sur Tendance Ouest, remportez vos bons d'achats de 20€.