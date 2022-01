Paris (AFP). Valls: Hollande va rencontrer Obama à Washington et Poutine à Moscou

François Hollande rencontra "la semaine prochaine" Barack Obama à Washington et Vladimir Poutine à Moscou, dans le but de parvenir à une coalition unique contre le groupe Etat islamique (EI) en Syrie, a indiqué mardi Manuel Valls. "Cette nuit, il y a eu de nouvelles frappes de notre aviation à Raqa pour détruire un QG et un camp de combattants de Daech (acronyme de l'EI en arabe) et nous allons poursuivre, le chef de l'Etat l'a annoncé, en mobilisant la communauté internationale. C'est le sens du déplacement du président de la République la semaine prochaine à Washington et à Moscou pour rencontrer Barack Obama et Vladimir Poutine", a déclaré le Premier ministre sur France Inter. Manuel Valls a également souligné que "nous n?avons pas encore toute la réalité" sur les attentats de vendredi soir à Paris, notamment sur le "nombre de personnes impliquées" dans ces actes et d'éventuels "complices". "Au moment où nous parlons, nous ne savons pas s?il y a des complices de ceux qui ont tué, de ceux qui ont commis cette horreur sur Paris", a déclaré le Premier ministre, tout en ajoutant immédiatement après: "il y a peut-être, il y a en France, en Belgique, des complices, des individus qui ont été associés à cette tuerie". "Donc nous devons aujourd?hui nous concentrer sur l?enquête", a-t-il souligné. "Nous n?avons pas encore toute la réalité, toute la vision de la réalité et notamment du nombre de personnes impliquées dans les attentats de vendredi soir". "Y a-t-il deux ou trois équipes, comment ont-ils opéré, que s'est-il passé exactement au Stade de France, l?enquête progresse, mais avec la discrétion nécessaire", a-t-il poursuivi. "L?objectif est de faire en sorte, non seulement de détruire Daech (), mais aussi de pouvoir interpeller, arrêter, comprendre ce qui s?est réellement passé", a dit Manuel Valls.

