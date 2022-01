C'est d'un commun accord que le Rouen Métropole Basket et le joueur LaMarcus Reed ont décidé de mettre fin au contrat qui les liait. L'ailier américain d'1m96 avait rejoint le club l'été dernier et tournait cette saison à 3.4 points pour 1.9 rebonds et une évaluation de 3.1 en sept rencontres disputées.