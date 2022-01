Versailles (AFP). Attentats: ouverture de la réunion du Congrès pour entendre Hollande

La réunion des députés et sénateurs en Congrès au château de Versailles pour entendre un discours de François Hollande a commencé lundi à 16H08, trois jours après les attentats les plus meurtriers connus en France. Après avoir déclaré la séance ouverte, le président du Congrès, Claude Bartolone (PS), a évoqué "un moment important de notre histoire" alors que "la France a été frappée au coeur", devant la quasi-totalité des 577 députés et 348 sénateurs. François Hollande a fait peu après son entrée dans l'hémicycle.

