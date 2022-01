Belgrade (AFP). Serbie: arrestation d'un migrant détenteur d'un passeport syrien identique à celui découvert à Paris

La police serbe a arrêté un migrant en possession d'un passeport syrien portant le même nom que celui découvert à Paris sur un des lieux où ont été perpétrés les attentats, a rapporté lundi le quotidien Blic. "Le document, qui contenait le même nom et les mêmes données mais une photographie différente, a été découvert samedi dans le centre d'accueil à Presevo et la personne qui le détenait a été retenue pour être interrogée", a indiqué le journal qui ne cite pas de source. Le ministère serbe de l'Intérieur n'a pas dans un premier temps souhaité commenter cette information. Un passeport syrien, au nom d'Ahmad alMohammad, 25 ans, a été retrouvé au Stade de France. Un migrant en possession de ce document a été enregistré sur l'île grecque de Leros le 3 octobre. Il a déposé une demande d'asile en Serbie, au centre d'accueil de Presevo (sud) et sa trace s'est perdue en Croatie. Son nom est inconnu des services antiterroristes français. Les enquêteurs restent prudents sur les conclusions à tirer de cette découverte: le passeport est-il authentique? Peut-il avoir été volé ou vendu? Les empreintes digitales du kamikaze, près duquel le passeport syrien au nom d'Ahmad alMohammad a été retrouvé, concordent avec celle d'un homme contrôlé en octobre en Grèce. Selon Blic, "il est fort probable que les deux hommes aient acheté, séparément, des faux passeports syriens, chez le même faussaire en Turquie".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire