Sorties cinéma de la semaine du mercredi 27 avril

Dernières sorties cinéma du mois aujourd'hui en ce mercredi.



THOR

On commence avec le film événement de la semaine « Thor », le héros de Marvel. L'arrogance de ce guerrier béni des dieux va conduire à son bannissement du royaume d'Asgard par Odin. Il est condamné à vivre sur Terre parmi les humains, sans pouvoirs. Mais les forces maléfiques d'Asgard veulent attaquer la Terre, il va falloir à Odin se comporter en véritable héros et changer sa nature.

Regardez cet extrait dans lequel Thor fait son arrivée sur terre :



Vidéo 1 en bas de l'article



MOI,MICHEL G., MILLIARDAIRE , MAITRE DU MONDE

Une comédie française arrive aussi sur les écrans « Moi, Michel G, milliardaire, maître du monde » avec François Xavier Demaison.

Michel Ganiant a tout ce qu'un homme peut rêver d'avoir. Il accepte de se laisser filmer par un journaliste impertinent à quelques jours du plus gros coup de sa carrière. Ce devait être une ode au génie du grand homme. Ce sera un voyage sidérant et jubilatoire dans les coulisses du business et la vie des riches et puissants. Voici la bande annonce :



Vidéo 2 en bas de l'article





COUP D'ECLAT

Enfin on termine avec un autre film français, mais un policier cette fois. « Coup d'éclat » avec Catherine Frot. Une capitaine de police qui traque les sans papiers et les clandestins. Mais un jour sa vie bascule. Une prostituée est retrouvée morte, c'est à priori un suicide. Et cette prostituée a un films, qui est porté disparu .Sans savoir pourquoi elle va se lancer à sa recherche. On regarde la bande annonce :



Vidéo 3 en bas de l'article



