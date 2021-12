Tendance Sports : Trois témoins des attentats de Paris en direct...

PAGE SPECIALE ATTENTATS :Jean-Pierre LOUISE (CDOS Manche), Pierre-Charles BINET (Baseball- BE Sports) et Florian LUCAS (Football- Calvados) étaient tous les trois présents à Paris et au Stade de France, vendredi soir pendant les attentats. Ils nous ont raconté leurs histoires et leurs ressentis...

FOOT L1 : Au tiers du championnat, retrouvez l'interview de Nicolas SEUBE par Maxence Gorregues et l'analyse au parcours malherbiste par Julien MAHIEU (SoFoot)

FOOT (Coupe de France) : Avranches reporté, deux matchs de ce 7e tour de Coupe de France concernaient des bas-normands. William COULIBALY (FC St-Lô) étaient en plateau pour analyser la défaite préfectorale face à Ste-Marie (Reunion), nous étions également présents à GRANVILLE pour le derby face à DIVES, retrouvez toutes les réactions de cette rencontre :

FOOT (Coupe de Basse-Normandie) : Retrouvez les principaux résultats du 3e Tour de la coupe régionale ainsi que les qualifiés bas-normands pour le 1er tour fédéral de coupe Gambardella :

RESULTATS : La quasi totalité des fédérations avaient décidé de reports partiels ou totaux des compétitions. Retrouvez toutefois les résultats de hand, vélo et basket ainsi que le bilan au quart de championnat de Yann VOLMIER, entraîneur de l'US LA GLACERIE (N1F- Basket)

OMNISPORT : Le 28 novembre prochain, les traditionnels Trophées des Sportifs de la Manche livreront leur palmarès 2015. Retrouvez les nommés de quatre des sept catégories du jury phare, le jury de la Presse.

COURSE HORS STADE : Maxence Gorregues a rencontré Yves MARTIN, l'organisateur d'une cuvée 2016 new-look des COURANTS DE LA LIBERTÉ

MON TOUR DE FRANCE : Dans votre chronique hebdomadaire, c'est cette semaine, le pentathlète Alexandre HENRARD qui s'est prêté au jeu des souvenirs de Grande Boucle...