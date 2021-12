Paris (AFP). Deux nouveaux kamikazes identifiés, dont un né en Syrie

Deux nouveaux kamikazes responsables des attentats de Paris, l'un né en Syrie et un Français déjà mis en examen dans un dossier terroriste, ont été identifiés, a annoncé lundi le procureur de la République dans un communiqué. Le premier est un des kamikazes du Stade de France, près duquel un passeport syrien au nom de Ahmad Al Mohammad avait été retrouvé, le second un kamikaze du Bataclan, Samy Amimour, 28 ans, né à Paris et originaire de Drancy, indique le procureur François Molins. Mis en examen en octobre 2012 pour association de malfaiteurs terroriste, Samy Amimour avait violé son contrôle judiciaire à l'automne 2013 et un mandat d'arrêt international était délivré contre lui, précise le parquet.

