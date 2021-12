Attentats de Paris : les maires des principales villes du Calvados reçus en Préfecture

Joël Bruneau, maire de Caen, Rodolphe Thomas, maire d'Hérouville, Patrick Gomont, maire de Bayeux, Marc Andreu Sabater, maire de Vire... A 16h ce samedi 14 novembre, ces élus du Calvados ont été reçus en Préfecture, au lendemain du drame qui a frappé la capitale et fait au moins 128 morts. Dispositifs de sécurité renforcés, hommages citoyens aux victimes et soutien à leurs proches … Pendant près d'une heure et demi, ils ont échangé avec le Préfet, Jean Charbonniaud.

« Les rassemblements ne sont pas interdits », comme l'a rappelé Patrick Gomont, le maire de Bayeux. Écoutez-le :

A Bayeux, la Ville pourrait appeler la population à se retrouver en début de semaine. Tout comme à Vire. « L'idée, c'est de faire que tout un chacun puisse exprimer sa solidarité », a indiqué Marc Andreu Sabater. Le maire de la commune du bocage a aussi, à l'issu de la réunion, fait sien le mot « guerre » employé depuis ce matin pour qualifier les faits sans précédent qu'a vécu hier la France. Écoutez-le :