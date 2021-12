Attentats à Paris : réaction des présidents de région de Haute et Basse-Normandie

“Nous apportons tout notre soutien aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. Nous leur exprimons notre profonde tristesse et leur adressons nos pensées les plus chaleureuses. La douleur qui s’est abattue sur la France aujourd’hui est incommensurable. Nous saluons la réaction du Chef de l'Etat, du Gouvernement, ainsi que le travail exemplaire de toutes les forces de l'ordre. Nous appelons à la solidarité et à l'unité. Face à la barbarie, nous ne cèderons jamais.”

Toutes les manifestations sont annulées

En soutien aux victimes, les drapeaux des actuelles deux régions sont en berne et l'ensemble des manifestations prévues ce week-end au sein des conseils régionaux sont annulées. "La solidarité et l'unité doivent être notre réponse", ont indiqué les deux présidents de région.