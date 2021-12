Sébastien Jumel, le maire de Dieppe réagit suite aux attentats de Paris

"Les odieux et meurtriers attentats de Paris suscitent la sidération, la solidarité et nous appellent à la responsabilité. Nos pensées vont aux victimes, nombreuses, et à leur famille, aux forces de l’ordre républicaine et aux équipes de secours dont la mobilisation a été immédiate et exemplaire. J’adresse mon soutien à Anne Hidalgo, maire de Paris et à Didier Paillard, maire de Saint-Denis", a exprimé le maire de Dieppe Sébastien Jumel dans un communiqué.

La foire aux harengs et à la coquille, qui devait se tenir ce week-end à Dieppe, est maintenue. "Après échange avec le Préfet de Région et ses services dans la nuit et en lien avec les acteurs du monde de

la pêche, nous avons pris la décision que la Foire aux harengs et à la coquille se tienne ce week-end. Le premier message de la République dans ce type de situation, est de ne pas céder à la peur et de rester debout, ancrée dans ses valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, de laïcité."

Des mesures de sécurité renforcées seront mises en oeuvre tout au long du week-end à Dieppe.