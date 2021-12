Paris (AFP). Horreur et émotion dans le monde après les attentats de Paris

La série sans précédent d'attentats terroristes qui a fait au moins 120 morts à Paris vendredi soir a suscité une vague d'horreur et d'émotion à travers le monde. De Washington à Moscou, des Nations unies à l'Otan, dans toute l'Europe, les responsables ont condamné le carnage, qui a aussi fait plus de 200 blessés dont 80 grièvement atteints, et ont assuré la France de leur compassion, de leur solidarité et de leur soutien. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a dénoncé selon son porte-parole des "attaques terroristes méprisables" et dit "se tenir au côté du gouvernement et du peuple français". Dans une déclaration unanime, les quinze pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont "condamné de la manière la plus ferme les attaques terroristes lâches et barbares" commises à Paris. Ces attentats "ne sont pas seulement une attaque contre Paris" mais "une attaque contre toute l'humanité et nos valeurs universelles", a déclaré le président américain Barack Obama lors d'une allocution à la Maison Blanche. Le secrétaire d'Etat John Kerry a condamné dans un communiqué "des actes odieux et abominables" qui sont "un assaut contre notre humanité commune". La Russie, qui a condamné des "assassinats inhumains", s'est dite prête à apporter "toute son aide dans l'enquête sur ces crimes terroristes". Le président Vladimir Poutine a exprimé ses condoléances et la solidarité de la Russie au président François Hollande et au peuple français, selon l'agence de presse TASS. A Téhéran, le président Hassan Rohani, qui a reporté un voage prévu en Europe après les attentats, a condamné les attaques, les qualifiant de "crimes contre l'humanité". - choc et colère - La Chine s'est dite "profondément choquée". "Le terrorisme est l'ennemi de l'humanité entière. La Chine soutient fermement la France dans ses efforts pour ramener la paix et la stabilité et pour combattre le terrorisme", a ajouté Pékin. Le Japon s'est lui aussi déclaré "choqué" et "en colère" après ces "actes de terrorisme inhumains et odieux" et son gouvernement s'est engagé à travailler avec la communauté internationale à "la prévention du terrorisme". Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, "profondément choqué", a exprimé sa "pleine solidarité avec le peuple de France" dans un tweet. "La France est en première ligne dans la lutte contre le terrorisme. Mais elle n'est pas seule. Ce combat est le combat de tous les Européens, et de tous les peuples du monde libre", a estimé pour sa part le président du Conseil européen, Donald Tusk. "Le terrorisme ne vaincra jamais la démocratie", a affirmé le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, lui aussi "profondément choqué". "En train de suivre avec douleur et effroi les événements à #Paris. L'Europe est avec la France et le peuple français", a twitté la chef de la diplomatie de l'Union européenne Federica Mogherini. "Je suis choqué par les événements de ce soir à Paris", a écrit le Premier ministre britannique David Cameron sur Twitter. "Nos pensées et nos prières vont au peuple français", a-t-il dit. "Profondément choquée" elle aussi, la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré: "Mes pensées vont aux victimes de ces attaques à l'évidence terroristes, à leurs proches et à tous les habitants de Paris". Le ministre allemand des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier s'est dit sur Twitter "horrifié et bouleversé". "Nous sommes aux côtés de la France!", a déclaré le chef de la diplomatie allemande. M. Steinmeier se trouvait aux côtés du président Hollande vendredi soir, pour assister à la rencontre amicale de football France-Allemagne au Stade de France, cible d'attaques vendredi soir.

