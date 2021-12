Paris (AFP). Le monde affiche son soutien à la France, touchée au coeur par les attentats

Dépôt de fleurs, minutes de silence et bâtiments illuminés aux couleurs françaises. Les témoignages de solidarité se sont multipliés dans le monde après les attentats à Paris, dénoncé par des responsables politiques et religieux, des artistes, sportifs et anonymes du monde entier. Seule note discordante après ces attaques sans précédent qui ont fait 128 morts, revendiquées par le groupe Etat islamique, le président syrien Bachar al-Assad a estimé que la France avait contribué à l'"expansion du terrorisme" en intervenant dans le conflit syrien. Sur l'une des principales places de Florence, l'immense reproduction du David de Michel-Ange portait un bandeau noir au bras, un drapeau français à ses pieds. Les joueurs de foot de l'équipe toscane de Livourne sont entrés sur le terrain avec un drapeau tricolore, entonnant la Marseillaise, comme c'est prévu pour tous les matchs ce week-end en Italie. Après l'antenne de la tour du World Trade Center à New York, érigée sur le site du 11-Septembre et l'immense tour CN à Toronto, l'emblématique Opéra de Sydney a été illuminé en bleu blanc rouge, tout comme la Porte de Brandebourg à Berlin. A Londres, les fontaines de Trafalgar Square ont été illuminées de bleu, blanc et rouge et le drapeau français projeté sur la façade du prestigieux musée de la National Gallery. Un fleuriste à Oslo a distribué des dizaines de roses aux passants pour qu'ils puissent les déposer devant l'ambassade de France toute proche. Et à Kiev, le président Petro Porochenko et ses ministres se sont rendus à l'ambassade à pied, des fleurs à la main. A Madrid, des centaines de personnes ont observé une minute de silence, avant que la maire et la foule ne chante l'hymne français. Fleurs et bougies s'accumulaient dans l'après-midi devant le consulat de France situé dans la grande rue piétonne d'Istanbul. - "Nous pleurons avec vous" - Les dirigeants européens ont assuré à la France qu'ils combattraient le terrorisme à ses côtés. "Nos pensées et nos prières vont au peuple français. Nous ferons tout ce qui est possible pour aider", a déclaré le Premier ministre britannique David Cameron. Et la reine Elizabeth II s'est dite "profondément choquée et attristée". "Nous pleurons avec vous", a dit la chancelière allemande Angela Merkel aux Français, auquel elle a promis de "mener le combat ensemble contre ces terroristes". "Comme tous les Italiens, je sais aujourd'hui que les terroristes ne vaincront pas", a affirmé le Premier ministre italien Matteo Renzi, son homologue espagnol Mariano Rajoy proclamant: "Aujourd'hui nous sommes tous la France". Le président américain Barack Obama avait réagi vendredi soir en assurant que ces attentats "ne sont pas seulement une attaque contre Paris" mais "contre toute l'humanité et nos valeurs universelles". Il a cité --en français-- la devise républicaine "Liberté, Egalité, Fraternité". A Vienne où il participe à une réunion internationale sur la Syrie, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a estimé que les attentats "justifient" d'intensifier la lutte contre le groupe EI. Plusieurs pays d'Afrique, certains eux-mêmes frappés par l'extrémisme islamiste, ont exprimé leur solidarité, le président nigérian Muhammadu Buhari dénonçant "les attentats barbares" et son homologue malien Ibrahim Boubacar Keita faisant observer une minute de silence. Le président iranien Hassan Rohani a reporté un voyage prévu en Europe, qualifiant les attentats de "crimes contre l'humanité". En visite à Paris, le président tunisien Béji Caïd Essebsi, dont le pays a été récemment frappé par plusieurs attentats, a condamné ces attaques "barbares". L'imam de la mosquée Al-Azhar, plus haute institution de l'islam sunnite, Ahmed Al-Tayeb, a appelé "le monde entier à s'unir pour faire face à ce monstre" du terrorisme. Le Comité des grands oulémas, autorité religieuse suprême en Arabie saoudite, a jugé "contraires à l'islam" les sanglants attentats. Le pape François, "bouleversé", a dénoncé des attentats "inhumains". - #PrayForParis -

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire