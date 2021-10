Megalizer, une chaussure qui fait du bruit ...

Sur la toile, on trouve de nombreuses vidéos mettant en scène des danseurs qui produisent de la musique grâce à leurs baskets. Ce n'est pas un trucage et ces chaussures existent bel et bien. Pourvus de capteurs paramétrables, elles produisent des sonorités. La "Megalizer" a été présentée au public et à la presse la semaine dernière et elle fait le buzz sur la toile avec de nombreux clips avec plusieurs grands noms du rap français qui s'amusent à danser et faire de la musique en même temps.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire