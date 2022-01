L'Agenda en Normandie : mardi 17 novembre

MANCHE

Ce mardi soir, une soirée «Hunger Games – La Révolte» est proposée au Cinémoviking de Saint-Lô. La première partie sera projetée à 18h et assistez à l'avant-première de la seconde partie de cet épisode à partir de 21h. Alors que Panem est ravagé par une guerre désormais totale, Katniss et le Président Snow vont s'affronter pour la dernière fois. C'est ce mardi soir au Cinémviking de Saint-Lô, l'entrée est à 12€ pour voir les deux films.

Jeudi, assistez au concert de Black M à Cherbourg. Il interprétera les morceaux phares de son premier album ainsi que les titres de la réédition intitulée «Le Monde plus gros que mes yeux». C'est ce jeudi soir à 20h à la Cité de la Mer de Cherbourg-Octeville. Le prix des places est de 36€.

CALVADOS

Mercredi, donnez votre sang à l'EFS de Caen, il s'agit de l'Etablissement Français du Sang près du CHU. Pierre Lefebvre, Masterchef 2012 et Chef du restaurant l'Accolade, sera présent pour offrir une collation gastronomique aux donateurs. Rendez-vous, ce mercredi, de 8h30 à 17h pour donner votre sang à Caen.

Dimanche, assistez à l'avant-première du film d'animation «Le voyage d'Arlo». Arlo, jeune Apatosaure au grand cœur, maladroit et craintif, va faire la rencontre et prendre sous son aile un étonnant compagnon : un petit garçon sauvage, très dégourdi, prénommé Spot. C'est ce dimanche à 16h au Cinéma Pathé des Rives de l'Orne.

ORNE

A partir de ce mardi et jusqu'à dimanche, le Festival Jazz en Ouche vient enchanter nos oreilles. Venez écouter Electro Deluxe, Yaël Naim ou encore Bratsch durant cette semaine. Infos et réservations ICI

Ce mardi soir, assistez à l'avant-première du film «Hunger Games – La Révolte» partie 2 en 3D. Alors que Panem est ravagé par une guerre désormais totale, Katniss et le Président Snow vont s'affronter pour la dernière fois. Katniss et ses plus proches amis sont envoyés en mission pour le District 13. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Saint Saturnin.

Samedi, les Vitrines d'Argentan organisent un défilé de mode avec les élèves du lycée professionnel Jeanne d'Arc et Gwenaëlle Legendre, Miss Basse-Normandie 2015. Vous y verrez du prêt-à-porter, des accessoires mais aussi de la décoration. C'est ce samedi de 14h30 à 16h, Place de Lattre de Tassigny.