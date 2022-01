L'Agenda en Normandie : lundi 16 novembre

MANCHE

Mardi soir, assistez à l'avant-première du film «Comment c'est loin» avec Orelsan et Gringe. La projection sera suivie d'une rencontre avec les deux rappeurs-acteurs mais aussi avec Christophe Offenstein, le chef opérateur de Guillaume Canet qui a aidé à la réalisation. C'est ce mardi soir à 20h15 au Méga CGR de Cherbourg. Sur Tendance Ouest, remportez dés maintenant vos places pour y assister en composant le 0892 23 73 38.

A partir de vendredi et tout ce week-end, c'est la fête des produits de la mer et du terroir à Cherbourg-Octeville. Vous avez rendez-vous avec une cinquantaine d'exposants venus de toute la France pour présenter et vendre leurs produits régionaux. Rendez-vous, Quai de l'Entrepôt pendant ces 3 journées.

CALVADOS

Près d'1 million d'albums vendus plus tard, Vitaa est de retour avec son nouveau disque intitulé "La Même", disponible depuis quelques jours en numérique et dans les bacs. Vitaa vient à votre rencontre ce mardi 17 novembre à l'Espace Culturel Leclerc à Caen avant de monter sur scène au Zénith dans le cadre de la tournée de Maitre Gim's.

Mardi soir, une soirée «Hunger Games – La Révolte» est proposée à l'UGC Ciné Cité de Mondeville. La première partie sera projetée à 18h et assistez à l'avant-première de la seconde partie de cet épisode à partir de 20h45. Alors que Panem est ravagé par une guerre désormais totale, Katniss et le Président Snow vont s'affronter pour la dernière fois. C'est ce mardi soir à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.

Jeudi, la ville de Caen célèbre la créativité et vous invite à la 1ère édition de la Nuit de l'Imagination. Vous êtes invités à créer des t-shirts et des autocollants, à transformer votre vélo en vélo électrique, à construire ou à tester une console de jeu vidéo ou encore à écouter le son de l'espace. C'est gratuit.

ORNE

Vendredi, à Argentan, le centre aquatique se transforme en centre de détente le temps d'une soirée. Dans une ambiance zen, décorée de bougies et parfumée d'encens, vous pourrez découvrir les bienfaits de la relaxation. Au programme : salon de thé, musique sous une eau à 32°, mise à disposition des aquabikes, jacuzzi et accès au solarium. Vous pourrez aussi vous faire masser. Profitez-en, ce vendredi, de 19h à 22h. Tarif unique de 5,35€.

A l'occasion, du défilé de mode des commerçants d'Argentan gagnez vos bons d'achats de 20€ en composant dés maintenant le 02 33 05 32 30. Rendez-vous, ce samedi, de 14h30 à 16h, Place de Lattre de Tassigny pour assister au défilé. Miss Basse-Normandie 2015 sera présente pour l'occasion.