Ligue des champions: Manchester United en route vers la finale

La veille, Alex Ferguson avait assuré que Manuel Neuer n'était pas sur ses tablettes pour succéder au futur retraité Edwin Van der Sar.

"Je connais pas", avait-t-il déclaré dans un allemand rudimentaire. Pas sûr que Sir Alex voulait dire qu'il ne connaissait pas le gardien de l'équipe d'Allemagne, mais si c'était le cas, Neuer lui a montré pourquoi le Bayern Munich voulait débourser plus de 20 millions d'euros dès cet été alors qu'il sera libre en 2012.

Neuer, ramasseur de balle lors de la finale de Ligue des champions 2004 disputée dans ce même stade, n'a pas chômé. Dès la 6e minute, il repoussait un tir du Sud-Coréen Park, puis s'interposait en deux temps devant Hernandez (14).

Manchester United monopolisait le ballon et trouvait souvent l'ouverture sur le flanc droit où le Ghanéen Sarpei souffrait face à la vivacité et aux dribbles du Brésilien Fabio et de l'Equatorien Valencia.

A la 25e minute, Hernandez s'appuyait sur Valencia et décochait un tir qui rasait le montant droit des buts de Neuer, apparemment battu.

Trois minutes plus tard, la défense des vice-champions d'Allemagne 2010 peinait une fois de plus à dégager un ballon et Giggs croyait ouvrir la marque de la tête, mais Neuer, du bout des doigts, sauvait son équipe.

A la 35e minute, Hernandez, toujours lui, se retrouvait seul devant Neuer, mais le portier détournait le ballon, récupéré dans l'axe par Fabio dont le tir était cette fois contré par un défenseur.

Sentant son adversaire proche de la rupture, MU continuait son pillonage et, juste avant de regagner les vestiaires, Neuer sauvait une énième fois son équipe devant... Hernandez.

De retour des vestiaires, ManU repartait pied au plancher avec un coup de tête de Carrick (46) repoussé par Neuer. Puis Giggs se débarassait dans la surface de réparation de deux défenseurs mais ratait complétement sa frappe (48).

Timide jusque-là, Schalke 04 se rebellait enfin avec un centre de Raul pour Edu qui était devancé de justesse par Ferdinand (63), puis le Brésilien tentait sa chance de loin (65).

Mais Manchester United mettait fin rapidement à cette rébellion: servi par Rooney, décevant jusque-là, Giggs trompait Neuer avec le 26e but pour sa 125e apparition en Ligue des champions.

Abattu, Schalke 04 coulait définitivement quelques secondes plus tard sur un mouvement conclu par Rooney (67) qui mettait au placard ses mauvais souvenirs de Gelsenkirchen où il avait été exclu lors du quart de finale du Mondial-2006 perdu (aux tirs au but) contre le Portugal.

Schalke 04, tombeur de l'Inter Milan en quart de finale, a pris conscience en 90 minutes de ses déficits par rapport à un cador européen et de l'importance de son gardien dans son improbable épopée européenne.