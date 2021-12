Recette : cabillaud aux câpres

Pour 4 personnes

Préparation : 15mn

Cuisson : 35mn



Ingrédients

4 filets de cabillaud

1 tablette de court-bouillon citron fines herbes

8 petites pommes de terre

2 cuillerées à soupe de câpres

2 échalotes

25 g de beurre

Huile

Sel et poivre



Peler et hacher les échalotes.

Dans une poêle très chaude les faire dorer avec un peu d’huile.

Laver et peler les pommes de terre. Les faire cuire environ 20 minutes à l’autocuiseur. Dans une casserole faire cuire le cabillaud au court-bouillon selon le mode d’emploi. Dans une petite casserole verser 200 ml de court-bouillon, ajouter le beurre et mélanger à l’aide d’un fouet. Ajouter les échalotes et les câpres. Saler si nécessaire.

Servir les filets de cabillaud et les petites pommes de terre nappés de sauce.



À savoir. Cabillaud ou morue ? C’est le même poisson, mais les Français sont les seuls à lui donner deux noms. Le cabillaud est le poisson frais (ou surgelé), alors que la morue représente le poisson salé ou séché.