Tennis de table : Caen a de quoi s'inquiéter

Les Caennais ne comptent pas la moindre victoire après quatorze rencontres (cinq matchs nuls et neuf défaites) et ont encaissé un sévère 4-0 lundi 25 avril à Saint-Maur. Près d'un mois plus tôt, lors de leur précédente sortie, ils avaient subi pareil sort contre Metz. Comme si cela ne suffisait pas à leur malheur, ils ont dû faire face au départ de leur numéro 2, Marcos Madrid. Le Mexicain de 24 ans a été mis à pied pendant une semaine fin-mars après une vive altercation avec son entraîneur, Xavier Renouvin. Il n'est jamais revenu.

« Il y a beaucoup de problèmes avec Xavier donc c'est fini », nous confiait-il alors. Désormais, le numéro 89 français s'entraîne à Villeneuve-sur-Lot, également pensionnaire de Pro B. Caen dispose d'une équipe resserrée – Kazeem Nasiru, Jimmy Devaux et Antoine Hachard – pour obtenir ce qui ressemble de plus en plus à un exploit : le maintien. « Ça va être difficile, soupire Xavier Renouvin. On n'est pas favoris. » Il reste deux matchs à disputer, face à des équipes de milieu de tableau, pour éviter la dernière place synonyme de Nationale 1. Pendant que Caen perdait un joueur majeur, Auch se renforçait avec le retour d'un très bon Chinois. « Tout se jouera probablement lors du dernier match, à Rouen », pronostique Xavier Renouvin.