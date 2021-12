On apprend d'un sondage réalisé par le constructeur automobile Ford que 53 % des Français utilisent leurs téléphones pendant qu’ils traversent la route. On prend un appel, on envoie des textos, consulte même notre fil Facebook ou répond à nos mails...

Quoi qu'il arrive pensez à lever la tête en traversant et si vous êtes en voiture à nous contacter pour un incident de la route via le 02 33 05 32 30.