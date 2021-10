France 3 est à Deauville aujourd'hui.

Midi En France, l'émission de France 3 présentée par Laurent Boyer est à Deauville cette semaine. L'émission n'est pas en direct, mais si vous voulez assister à l'enregistrement des émissions, c'est encore possible. Laurent Boyer et ses 14 chroniqueurs enregistrent encore aujourd'hui sur la place Claude Lelouch. Une journée de tournage qui commence ce mercredi dès 10h et qui se terminera vers 17h environ. L'émission est diffusée toute cette semaine à 10h50 et 13h.



Hier soir, c'était X-Factor. Nous nous intéressons, vous le savez, tout particulièrement à Bérénice Schleret, cette étudiante qui vit actuellement à Caen et qui impressionne toujours avec sa voix rauque mais qui n'a pas semblé très à l'aise sur la chanson de U2, "I Still Haven't Found What I'm Looking For". Finalement, elle a été qualifiée pour le prochain prime. C'est Cécile Coudert qui a été éliminée. C'était une surprise car elle semblait favorite. Son élimination a eu lieu après un deuxième passage en ballotage aux cotés de Sarah Manesse qui a, quant à elle, échappé de peu à l'élimination.



TF1 se lance dans le médical. Après les fictions comme Urgence ou Grey's Anatomy, la une a pour projet d'adapter un programme américain, produit aux états-unis par la grande prêtresse du talk Show Oprah Winfrey. En Amérique, le programme s'appelle « Dr Oz Show », il changera de nom en France mais le concept ne devrait pas changer. Devant un public qui peut le questionner, un médecin, que TF1 aurait trouvé, répondra aux questions médicales qui préoccupent les français. Le succès est énorme aux états-unis. Qu'adviendra-t-il de la version française, réponse probablement en septembre à la télévision.



La sélection télé de l'expresso pour ce soir : Pekin express épisode 2 ce soir à 20h50 sur M6 ou le nouveau magazine Génération reporters dès 22h55 sur France 3. Au sommaire de ce premier numéro : Le 3ème souffle. En 2050 un Français sur deux aura plus de 60 ans. Et si les séniors devenaient l'avenir de la France ? C'est le thème de cette première édition de Generation Reporters.

