Le Parc Expo nouveau look a été inauguré à Grand-Quevilly

Le maire de Grand-Quevilly Marc Massion, le président du Département Pascal Martin et celui de la Métropole Frédéric Sanchez ont coupé le ruban inaugurant le Parc Expo rénové. Catherine Morin Desaily, sénatrice de Seine Maritime, et Bruno Bertheuil, président de Rouen Expo Evénement, étaient présents.

Situé à Grand-Quevilly, le Parc Expo comptabilise plus de 476 000 visiteurs par an, il était donc nécessaire d’aménager et de moderniser l’espace. L’entrée principale à été rénovée, avec un espace de conférence. Les halls 7 et 8 sont désormais reliés par une galerie, et une troisième entrée est créée. Désormais, trois salons peuvent se tenir simultanément dans le Parc Expo et tous ces aménagements offrent 5 400m² à la disposition des exposants.

Ces travaux ont été financés par la Métropole et le Département qui voulaient donner au premier pôle événementiel normand « un nouveau visage ». Un budget global de 8 677 740 euros HT.

Des élus souriants

"La ville de Grand-Quevilly n'en a pas payé un euro" se réjouit le maire de la commune. Après ce grand lifting du Parc Expo, il précise: "Désormais nous serons fiers de le présenter aux nouveaux arrivants, nous n'aurons plus honte de ce bâtiment".

Le président du Parc Expo souligne de son côté que la vocation du Parc n'est pas uniquement commerciale, il y a également une volonté de développement comme en témoigne la grande vente Emmaüs. "Pour cette vente, tout le matériel est mis à disposition gratuitement".

Les 7 et 8 novembre, le salon du mariage a pu se tenir dans ce Parc Expo refait à neuf, en même temps que le salon gourmand et la vente annuelle Emmaüs. Prochains rendez-vous : le forum Etudiants/Entreprises le 12 novembre et la fête régionale de l'Humanité les 21 et 22 novembre.