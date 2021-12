Bogota (AFP). Colombie: une demi-tonne de cocaïne dans les cars de supporters de foot

Plus d'une demi-tonne de cocaïne, dissimulée dans le plancher de deux autocars qui emmenaient des supporters de l'équipe nationale de football colombienne à Santiago du Chili, a été saisie lundi par la police. La police nationale colombienne a précisé avoir "interpellé les chauffeurs de deux autocars du service public, qui transportaient 575 kg de cocaïne et de +basuco+ (ou pâte de coca, élaborée à partir des déchets de la fabrication de la cocaïne), cachés dans le plancher et sous les sièges de chaque véhicule", selon un communiqué. Ces cars étaient partis de Cali, troisième ville de Colombie dans l'ouest du pays, et ont été interceptés pour un contrôle routier à Taminango, dans le département de Nariño, frontalier du Pérou. Ils transportaient des supporters de la sélection colombienne, qui joue jeudi dans la capitale chilienne pour les éliminatoires du Mondial de 2018 en Russie. Après l'arrestation des chauffeurs, mis à la disposition de la justice qui enquête sur leur degré d'implication dans ce trafic de drogue, les supporters ont dû chercher un autre moyen de transport. La Colombie est le premier producteur mondial de feuille de coca, composant de base de la cocaïne, dont elle a exporté environ 442 tonnes en 2014, soit 52% de plus que l'année précédente, selon les derniers chiffres de l'Onu.

