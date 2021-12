Barcelone (AFP). Catalogne: le Parlement lance le processus de rupture avec l'Espagne

Le Parlement de Catalogne a adopté lundi une résolution inédite lançant le processus de rupture avec l'Espagne en vue de la création d'une république indépendante, au plus tard en 2017. Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a rapidement réagi en annonçant un recours devant la Cour constitutionnelle pour contester le texte. "Je vais solliciter la suspension immédiate de cette initiative", a dit M. Rajoy lors d'une allocution télévisée s'inscrivant dans un plan réglé comme du papier à musique par les acteurs en présence: indépendantistes catalans et gouvernement. Auparavant, 72 députés indépendantistes (sur 135) avaient adopté, à la mi-journée, le texte lançant le processus de création d'"un Etat catalan indépendant prenant la forme d'une République". Ses partisans ont salué son adoption par des applaudissements, et des opposants l'ont accueilli debout, en silence, en déployant des drapeaux de l'Espagne et de la Catalogne. Avec ce texte, "nous lançons solennellement la construction d'un nouvel Etat", a plaidé Raul Romeva, tête de liste de la coalition indépendantiste Junts pel Si (Ensemble pour le oui), persuadé que "beaucoup de gens vivront cette journée avec beaucoup d'émotion". Le Parlement de cette région au c?ur de l'Europe méditerranéenne de 7,5 millions d'habitants, représentant 20% du PIB de l'Espagne, est issu d'un scrutin organisé le 27 septembre centré sur la question de la sécession. Après des décennies de débats autour du degré d'autonomie de la plus riche région d'Espagne, les indépendantistes ont remporté ces élections avec une majorité de 72 sièges sur 135. Ils n'ont pas obtenu la majorité absolue des voix (47,8%) mais estiment disposer d'un soutien suffisant pour lancer le processus d'indépendance, soit le "défi le plus important à la démocratie (espagnole) de ces 30 dernières années", a résumé l'élue du parti Ciudadanos, opposé à la sécession, Inès Arrimadas. Pour leurs détracteurs, les séparatistes cherchent à occulter d'autres problèmes, notamment la corruption touchant le parti indépendantiste CDC, dont le trésorier est en prison. La résolution, votée lundi, déclare que le Parlement n'est plus "subordonné aux décisions des institutions espagnoles, et en particulier de celles de la Cour constitutionnelle". Le texte, qui défend aussi les droits sociaux, prévoit également le lancement, dans les trente jours, de travaux de mise en place d'une administration fiscale indépendante et d'une sécurité sociale. - Tensions croissantes - Le vote intervient alors que depuis 2011 les tensions étaient croissantes entre l'exécutif duau et le gouvernement de Mariano Rajoy. Le premier réclamait un référendum d'autodétermination et plus d'autonomie fiscale, poussé par une fièvre indépendantiste alimentée par la crise économique et un arrêt de la Cour constitutionnelle de 2010 ayant raboté les compétences de la région. Le 9 novembre 2014, Artur Mas, nationaliste devenu séparatiste, avait déjà passé outre un interdit de la Cour en organisant une consultation symbolique où 1,9 million de personnes s'étaient prononcées pour l'indépendance. Le vote de lundi intervient à moins de deux mois des législatives du 20 décembre et la "question catalane" domine la campagne. Mariano Rajoy, dont le Parti populaire (PP, droite) est en perte de vitesse, talonné par Ciudadanos (centre droit) et le Parti socialiste, a obtenu leur soutien sur le terrain de la défense de l'unité de l'Espagne. Lundi, leurs élus catalans ont plaidé avec fougue pour le maintien en Espagne, évoquant pour certains un anniversaire européen: celui de la chute du mur de Berlin, un 9 novembre 1989, il y a 26 ans. "Nous n'allons pas vous permettre de construire un nouveau mur", a prévenu le député du PP Xavier Garcia Albiol.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire