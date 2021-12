Dakar (AFP). Syrie: l'armée française a bombardé un centre pétrolier de l'EI, annonce Le Drian

L'armée française a bombardé dimanche un centre d'approvisionnement pétrolier du groupe Etat islamique (EI) près de Deir Ezzor, dans l'est de la Syrie, a annoncé lundi le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian. "En Syie nous sommes intervenus () hier soir par une frappe sur un point de délivrance pétrolier aux environs de Deir Ezzor à la frontière entre l'Irak et la Syrie", a-t-il déclaré lors d'un point de presse en marge du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique.

