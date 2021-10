Vitesse, non respect des stops et non port de la ceinture endeuillent le week-end pascal

"Ces tragédies, qui ont touché des jeunes, doivent forcer le gouvernement a réagir, et à revenir sur l'assouplissement du permis à points voté en décembre par l'Assemblée nationale (qui réduit le délai nécessaire pour récupérer ses points, sauf pour les infractions les plus graves NDLR)", a déclaré Mme Perrichon à l'AFP.

"Avec ce vote soutenu par une partie de l'UMP, les Français ont compris que la sécurité routière n'était plus une priorité nationale et ils ont relâché leurs efforts, c'est ce qui explique la succession de mauvais chiffres mensuels", a ajouté Mme Perrichon.

Un comité interministériel de sécurité routière était initialement prévu fin avril, mais la date a été reportée.

"Nous somme lassés des discours de compassion après ces tragédies, et nous attendons impatiemment les propositions que fera le ministre de l'Intérieur Claude Guéant lors de ce comité pour mettre fin à ces drames" a-t-elle dit.

Samedi, quatre adolescents sont morts dans une collision frontale entre deux véhicules sur une voie rapide sud-ouest de Lyon. Trois jeunes d'une vingtaine d'années, sont décédés dans un accident survenu dans l'Ain dans la nuit de samedi à dimanche.

Dimanche dans la Nièvre, une collision entre deux véhicules à la suite d'un "refus de stop" a fait 2 morts, âgés de moins de 30 ans, qui ne portaient pas leur ceinture de sécurité.

Dans la nuit de dimanche à lundi un poids lourd immatriculé au Portugal s'est, pour une raison indéterminée, renversé sur la rocade bordelaise tuant les deux passagers à son bord.

Mme Perrichon a souhaité revenir sur les deux accidents dramatiques en avril en Seine-et-Marne, qui ont fait six morts causés par des conducteurs récidivistes dont les permis avaient été annulés: "On peut éviter les récidives si on s'en donne les moyens, le voisinage sait lorsqu'un conducteur dont le permis est annulé reprend le volant, et il faut que la police et la gendarmerie soient au courant des annulations de permis pour pouvoir faire les enquêtes de voisinage".

Peu après son élection, le président Nicolas Sarkozy avait déclaré son ambition de ramener en dessous de 3.000 le nombre de tués sur la route en 2012.