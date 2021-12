Aux Assises du Calvados, une première affaire de viols et agressions sexuelles

Le médecin est aujourd'hui à la retraite, il est âgé de 74 ans. Il est poursuivi pour viols et agressions sexuelles, qu'il aurait perpétré sur des patientes lors de ses consultations.

La première plainte à son encontre remonte à 2006. Depuis, douze autres ont été déposées pour des faits commis entre 1998 et 2000.



Il encourt vingt ans de réclusion criminelle, mais sera défendu pour l'occasion d'un ténor du barreau, le trés médiatique avocat pénaliste, Me Dupond-Moretti, affublé du surnom "Acquitator", en référence aux nombreux clients qu'il a réussi à faire acquitter.



C'est ce même avocat qui est actuellement engagé dans l'affaire dite "Air Cocaïne", dans laquelle deux pilotes d'avion ont fui la République Dominicaine après avoir été condamnés dans le pays pour trafic de drogue. Il devrait, aussi, assurer la défense du footballeur Karim Benzema dans l'affaire de chantage qui touche son coéquipier Mathieu Valbuena. L'affaire devrait durer toute la semaine : le verdict pourrait être rendu vendredi.

Six affaires seront examinées par les Assises du Calvados entre le lundi 9 et le vendredi 27 novembre. Quatre cas de viols et agressions sexuelles sont présentées, ainsi que deux affaires de meurtres.