Ils dérobent la sacoche d'un jeune trisomique

D'une vulnérabilité évidente, le jeune homme est trisomique, ils décident de la lui dérober. La jeune femme détourne l’attention de la victime en lui demandant un briquet, facilitant la fuite de son complice. Ces faits ont été filmés par la vidéo surveillance.

Jeudi 5 novembre, C.C, perturbateur habituel du secteur de la gare, comparaissait détenu pour d'autres faits devant le tribunal de grande instance de Caen, ainsi que sa compagne. « Il n'y avait pas d'argent, explique-t-il, j'ai jeté la sacoche à la poubelle. »

La jeune femme elle reconnaît : « Je lui ai montré la sacoche, je suis complice, je ne suis pas à l'aise... » Celle-ci, ayant un passé de délinquante, a une conduite irréprochable depuis deux ans. Il n'en va pas de même pour son ami, déjà condamné pour violence, vols aggravés, ivresse, détention de stupéfiants.

« Mon fils a 21 ans, mais à cause de son handicap, il confond le rêve et la réalité. Et le vol de la clé de notre maison l'a traumatisé. Nous avons du faire changer les serrures car il avait peur que l'on vienne nous assassiner », a expliqué la mère de la victime devant le justice. C.C, qui ne devrait sortir de prison qu'en novembre 2016, a été condamné à 12 mois de détention dont 4 avec sursis ainsi qu'à 200 euros de préjudice matériel et 400 euros de préjudice moral. Sa compagne, quant à elle, a écopé de 6 mois avec sursis.