Paris (AFP). Paris-Bercy: quatrième victoire de Djokovic, un record

Le Serbe Novak Djokovic a remporté pour la quatrième fois le Masters 1000 de Paris-Bercy, un record, en battant le Britannique Andy Murray en deux sets 6-2, 6-4 en finale dimanche. Le N.1 mondial est le premier à inscrire quatre fois l'épreuve parisienne à son palmarès et également le premier à gagner six Masters 1000 la même année après Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Rome et Shanghai. La domination du Serbe sur cette finale très décevante a été totale, à l'image d'une saison qu'il survole. Djokovic a fait courir son adversaire et gagné presque tous les échanges longs. L?Écossais, privé de l'initiative, a commis beaucoup trop de fautes (34 contre 12 de son adversaire). Dans le premier set, Djokovic a réussi deux breaks aux troisième et septième jeux. Dans le deuxième, breaké tôt de nouveau, Murray a eu un court sursaut pour recoller à 2-2, mais ce ne fut qu'un feu de paille, le Serbe reprenant le large dès le jeu suivant. Le N.1 en est désormais à dix titres cette saison, dont trois du Grand Chelem (Open d'Australie, Wimbledon, US Open). Il n'a perdu que cinq matches en un an, dont la finale de Roland-Garros. Il se présentera en super favori du Masters, à partir du 15 novembre à Londres, pour y remporter un cinquième titre.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire