Paris (AFP). Crash A321 en Egypte: une boîte noire confirme le caractère brutal, soudain de l'événement

Une des boîtes noires de l'A321 de la compagnie russe Metrojet qui s'est écrasé en Egypte, le Flight Data Recorder (FDR), qui enregistre les paramètres de vol, confirme le caractère "brutal, soudain" de l?événement qui a précipité la chute de l'appareil, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. "Tout est normal, absolument normal pendant le vol, et brutalement plus rien", a-t-elle déclaré. "Cela va dans le sens de la soudaineté, du caractère immédiat, de l'événement", a ajouté cette source, alors que les deux boîtes noires, celle des paramètres de vol et celle contenant les conversations de l'équipage, ont été analysées. Cette source a par ailleurs souligné que sur les photos des débris, certains apparaissent criblés d'impacts allant de l'intérieur vers l'extérieur de l'appareil, "ce qui accrédite plutôt la thèse d'un engin pyrotechnique", a-t-elle estimé. Londres et Washington ont ouvertement évoqué la piste d'une bombe à bord de l'Airbus A321 de la compagnie russe Metrojet qui a explosé en vol avec ses 224 occupants dans le Sinaï (est) le 31 octobre.

