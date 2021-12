C'est ma vie... de kinésithérapeute à Quevilly Rouen Métropole

Une arrivée en fanfare pour le kinésithérapeute : pour sa première année, il a assisté à l'épopée en Coupe de France (2012) qui a vu les Canaris n'échouer qu'en finale, face à l'ogre lyonnais.

"Il faut être à l'écoute"

Pourtant, rien ne prédisposait Rodolphe Laloy au sport. "Je ne suis pas vraiment sportif. Petit, mon grand-père m'emmenait à tous les matchs de Laval mais c'est tout. Depuis, je m'y suis davantage intéressé", raconte-t-il. Son évolution professionnelle ne le destinait pas non plus à s'occuper de sportifs: "Quand j'ai ouvert mon cabinet à Pont-de-l'Arche il y a 10 ans, c'était pour accompagner la rééducation d'enfants handicapés. Puis les footballeurs et les athlètes ont commencé à venir, j'y ai pris du plaisir." Rodolphe Laloy passe alors son diplôme de kiné du sport. En 2011-2012, l'USQ fait appel à lui. Depuis, il suit les joueurs au quotidien : "J'assiste à tous les matchs à domicile et à la majorité à l'extérieur. Je tiens également deux permanences au stade Diochon, le lundi matin pour les bobos du week-end et le jeudi, pour leur jour de récupération." Au-delà du simple aspect médical, Rodolphe Laloy joue un rôle social : "Je suis à l'écoute. Souvent, les joueurs ont besoin d'être rassurés." Prochain défi pour Christophe Laloy : choyer les joueurs avant la mi-novembre et le match de Coupe de France contre le RC Lens, équipe de Ligue 2.