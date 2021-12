Paris (AFP). Airbus a dépassé ses objectifs annuels avec 850 commandes nettes d'avions depuis le 1er janvier

Airbus a d'ores et déjà dépassé ses objectifs annuels en termes de commandes d'avions, avec 850 commandes nettes enregistrées du 1er janvier au 31 octobre, a-t-il annoncé. L'avionneur européen a reçu des commandes pour 35 appareils en octobre, des long-courriers A350 XWB et A330 et des moyen-courriers de la famille A320. Parmi elles, quatre A350-900 au profit de Singapore Airlines, qui a opté pour la toute nouvelle version à très long rayon d'action (Ultra-Long Range) de l'appareil afin d'assurer des vols sans escale à destination des Etats-Unis. Airbus a également reçu une confirmation pour 30 A330-300 pour China Aviation Supplies Holding Company (CAS). Enfin, Aviation Capital Group a passé commande pour un monocouloir A321neo. Il a par ailleurs effectué 49 livraisons d'appareils en octobre, a-t-il précisé: 37 monocouloirs de la famille A320, six long-courriers A330 et quatre A350 XWB ainsi que deux Super Jumbo A380. Depuis le 1er janvier, Airbus a livré 495 appareils. Le carnet de commandes de l'avionneur s'établit à 6.741 appareils à fin octobre, soit "dix années de production", souligne Airbus.

