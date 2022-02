Pékin (AFP). Chine: accord par Spring Airlines pour commander 60 Airbus de la famille A320

La compagnie aérienne chinoise Spring Airlines a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour commander à Airbus 60 avions monocouloirs de la famille A320 Neo, pour un montant total représentant 6,3 milliards de dollars au prix catalogue. Ces appareils, qui incluent 45 A320 et 15 A321, devraient être livrés entre 2019 et 2023, a ajouté la compagnie à bas coût, basée et cotée à Shanghai, qui a commencé à opérer il y a dix ans et profite à plein de l'essor du trafic aérien en Chine.

