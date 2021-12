Versailles (AFP). Sex-Tape: après sa mise en examen, Benzema de retour à Madrie

Karim Benzema mis en examen jeudi pour tentative de chantage à la "sex-tape" contre son coéquipier des Bleus Mathieu Valbuena, qu'il ne peut plus rencontrer, est rentré dans la soirée à Madrid où il s'est entraîné. La presse estime vendredi que la mise en examen de Karim Benzema est une nouvelle illustration de l'incompatibilité entre football et morale. A l'issue de sa garde à vue, Karim Benzema est rentré à Madrid et a reçu en soirée le soutien de son président Florentino Perez. "Le président du Real Madrid a eu un entretien avec son attaquant, au cours duquel il lui a apporté son soutien total et sa confiance", persuadé de la "totale innocence" de son joueur, a annoncé le club dans un communiqué. Un peu plus tôt dans la soirée, le Real Madrid avait indiqué que le Français s'était "entraîné à la Ciudad Real Madrid, où il a effectué une séance en solitaire cet après-midi". Au programme, footing et exercices avec et sans ballon. L'attaquant touché aux ischio-jambiers, suit le processus de récupération. Cinq ans après l'affaire "Zahia", soldée par une relaxe générale en 2014, ce nouveau scandale est un coup dur pour l'équipe de France de football à sept mois de l'Euro et n'arrange pas les affaires du sélectionneur Didier Deschamps. Les deux joueurs n'ont d'ailleurs pas été convoqués pour les matches amicaux des 13 et 17 novembre, contre l'Allemagne et l'Angleterre. Valbuena n'est pas retenu car "il n'est pas dans les meilleures conditions psychologiques", tandis que Benzema est "blessé", a justifié Deschamps en dévoilant sa liste peu après la décision de la juge. Le joueur du Real Madrid, qui clame son innocence, a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec la victime et les autres mis en examen. Au coeur de l'enquête : une vidéo intime où apparaît Valbuena, subtilisée par trois escrocs qui ont tenté de le faire chanter. Devant les enquêteurs, Benzema "a reconnu être intervenu auprès de Valbuena à la demande d'un ami d'enfance", lui-même "approché par les escrocs qui avaient en leur possession la sex-tape", selon une source proche du dossier. "Il a déclaré s'être mis d'accord avec l'ami d'enfance sur ce qu'il devait dire pour que son coéquipier négocie exclusivement avec lui." L'attaquant a assuré pour sa part avoir "voulu rendre service à son ami", sans penser qu'il portait tort à Valbuena, selon cette source. - "De tout coeur avec Valbuena" - Selon une source proche du dossier, Benzema avait rendu compte, dans une conversation téléphonique écoutée par les enquêteurs, de son intervention auprès de Valbuena, se disant certain que son coéquipier allait céder au chantage. "T'inquiète pas. Il n'a pas le choix. Je vais lui faire comprendre. Il va payer", a-t-il dit à son interlocuteur, selon une information de M6. Mais l'existence de cette écoute est contestée par l'avocat. Dénonçant un "lynchage médiatique", Me Sylvain Cormier martèle que son client "n'a rien reconnu du tout" et "n'a pris aucune part à du chantage". "Karim Benzema démontrera sa bonne foi", "il est vraiment de tout coeur avec son ami Mathieu Valbuena", a-t-il assuré. Me Cormier fait valoir la retranscription d'une conversation téléphonique du 6 octobre entre Benzema et son ami d'enfance : au cours de cet échange, le footballeur aurait dit avoir conseillé à Valbuena de ne "pas se laisser abattre". "Si c'est pour le +buzz+ et que tu as prévenu ta famille, et qu'ils s'en foutent alors laisse sortir, je lui ai dit", aurait dit Benzema selon des propos rapportés par l'avocat. Ce à quoi l'ami d'enfance répond: "Bah ouais Même moi, je lui aurais dit ça" L'avocat a dénoncé les fuites dans la presse de "PV tronqués" mettant en cause Benzema, "mis en examen avant même qu'il n'ait été procédé à l'audition de la victime sur cette fameuse conversation du 5 octobre" à Clairefontaine. L'affaire remonte à juin, lorsque Valbuena, qui joue depuis l'été à Lyon, dépose plainte après l'appel d'un inconnu lui affirmant détenir une vidéo intime. Ce maître chanteur propose au footballeur de trouver un arrangement, sans évoquer le montant à payer. Une négociation commence alors entre un policier, se faisant passer pour l'homme de confiance de Valbuena, et l'escroc. Les trois maîtres chanteurs présumés, aujourd'hui en détention provisoire, avaient contacté l'ami d'enfance des frères Benzema afin d'utiliser le joueur dans leur entreprise d'extorsion. Cet intermédiaire, interpellé lundi, a été conduit jeudi au palais de justice de Versailles: il a été à son tour mis en examen et écroué jeudi. Discret, voire taiseux, Benzema apparaît comme un bon camarade qui s'attache à soigner son image. Originaire de Lyon où il a débuté, il évolue au Real Madrid et en sélection nationale (81 sélections, 27 buts), s'imposant comme l'un des meilleurs attaquants au monde.

