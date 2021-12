Paris (AFP). Equipe de France: Benzema et Valbuena non convoqués contre Allemagne et Angleterre

Karim Benzema et Mathieu Valbuena n'ont pas été convoqués par le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps pour affronter l'Allemagne et l'Angleterre, les 13 et 17 novembre en amical. L'absence des deux joueurs, des titulaires indiscutables des Bleus, intervient juste après la mise en examen de Benzema pour association de malfaiteurs et tentative de chantage dans l'affaire de chantage à la "sex-tape" contre Valbuena qu'il ne peut désormais plus rencontrer.

