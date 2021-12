Versailles (AFP). Chantage à la sextape contre Valbuena: Karim Benzema déféré devant la justice

Karim Benzema a été déféré jeudi matin au palais de justice de Versailles en vue de sa présentation devant un juge d'instruction dans l'enquête sur le chantage présumé à la "sextape" contre un autre joueur des Bleus Mathieu Valbuena, a-t-on appris du parquet de Versailles. L'attaquant des Bleus et du Real Madrid est sorti peu avant 09H00 du siège de la police judiciaire de Versailles à bord d'une berline grise aux vitres teintées, ont constaté des journalistes de l'AFP. Le joueur avait été placé en garde à vue mercredi matin. L'annonce du défèrement devant la justice de l'attaquant du Real Madrid, joueur-phare de l'équipe de France, tombe à quelques heures de l'annonce de la composition de la liste des joueurs retenus pour affronter en amical l'Allemagne et l'Angleterre les 13 et 17 novembre et risque bien de parasiter le rassemblement des Bleus à Clairefontaine, à quelques mois de l'Euro-2016. "A l'issue de sa garde à vue, Karim Benzema a été conduit au palais de justice pour être présenté devant un juge d'instruction qui décidera de la suite le concernant dans la procédure", a indiqué à l'AFP le parquet de Versailles. "Ce juge décidera à l'issue de cette présentation du statut de Karim Benzema dans la procédure, particulièrement de son éventuelle mise en examen ou de son placement sous le statut de témoin assisté", précise le parquet dans un communiqué. Karim Benzema est soupçonné d'être intervenu auprès de Mathieu Valbuena le 5 octobre, lors d'un rassemblement des Bleus à Clairefontaine, au sujet d'une vidéo intime, subtilisée par trois escrocs qui ont ensuite tenté de le faire chanter. Les trois maîtres chanteurs présumés, aujourd'hui écroués, avaient à l'époque contacté un proche du frère de Benzema afin d'utiliser l'attaquant du Real Madrid dans leur entreprise d'extorsion. Ce proche de l'international madrilène arrêté lundi devait lui aussi être présenté à un juge versaillais. L'avocat de M. Benzema, Me Sylvain Cormier, avait affirmé mercredi que son client n'avait pris "aucune part" dans l'affaire. Loyal coéquipier ou complice de maîtres chanteurs? Les enquêteurs ont interrogé le footballeur pendant 24 heures pour déterminer si la conversation de Clairefontaine le 5 octobre participait "d'un simple conseil amical visant à sortir au plus vite de cette histoire ou d'un coup de pression pour le forcer à payer", selon une source proche de l'enquête. Karim Benzema, qui aura 28 ans en décembre, est originaire de Lyon, où il a débuté sa carrière et où joue depuis cet été Valbuena. Attaquant numéro un en sélection (81 sélections, 27 buts), c'est l'une des stars du Real Madrid, avec le Portugais Cristiano Ronaldo ou le Gallois Gareth Bale.

