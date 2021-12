L'Agenda en Normandie : jeudi 5 novembre

MANCHE

Tout ce week-end et jusqu'à lundi, c'est la 29ème Foire Gastronomique et Commerciale de Torigni-sur-Vire. 4 jours d'animations, de démonstrations et de dégustations. Au programme : concours de la meilleure confiture, rassemblement de tracteurs anciens et de nombreux exposants à rencontrer. L'entrée et les parkings sont gratuits.

Tout ce week-end, c'est la 5ème édition du Salon du Chocolat et des Douceurs à Cherbourg-Octeville. Des défilés de lingerie en chocolat, des démonstrations de body painting, une exposition de pièces en chocolat, des choco-ateliers pour tous et un concours de gâteaux amateurs seront proposés. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 10h à 19h à la Cité de la Mer. L'entrée est à 3,50€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.

CALVADOS

Vendredi, assistez au concert de Yael Naim au Cargö à Caen. Sept ans après son premier album et le tube mondial «New Soul», elle revient avec «Older». C'est ce vendredi soir à 20h dans la grande salle du Cargö. L'entrée varie de 23€ à 29€.

Samedi, assistez au spectacle «Star 80, l'origine» au Zénith de Caen. Plus de 2h30 de spectacle avec notamment Lio, Emile et Images, Sabrina, Cookie Dingler, Jean-Pierre Mader ou encore Début de soirée. Ils seront accompagnés par leurs musiciens et leurs danseurs. Star 80, c'est ce samedi à 20h au Zénith. L'entrée varie de 25€ à 56€. Toutes les infos sur Zénith de Caen

ORNE

Jusqu'au 28 novembre, les commerçants d'Alençon sont en fête. 15 000€ de lots sont à remporter. Le tirage au sort sera effectué au début du mois de décembre. Des animations seront également proposées lors de cette opération. Toutes les conditions du jeu concours ICI

A Alençon, la scène de musiques actuelles La Luciole donne carte blanche à Electro Léo. En vue de la 5ème édition du festival Electro Léo, l'association organise un tremplin pour Djs amateurs. Le gagnant aura la chance de jouer en ouverture de la soirée du 19 décembre au parc des expositions Anova. Rendez-vous, ce vendredi, à 19h à la Luciole à Alençon. L'entrée est gratuite.

Vendredi, le centre aquatique Alencéa à Alençon vous propose une soirée zen. De multiples bougies seront disposées autour des bassins et des étudiants de l'école de kiné proposeront un massage détente. Inscription sur place le soir même. Rendez-vous ce vendredi, pour une soirée nage et relaxation de 20h à 21h45.