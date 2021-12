Extension de la patinoire : le début du chantier en 2017 à Rouen

L'extension, qui se fera côté Seine, permettra notamment l'ajout de 220m2 de loges et de 225 places supplémentaires pour le public. «L'espace accueil des scolaires et du public sera revu ainsi que l'accueil du public en situation de handicap», indique Thierry Laridon, responsable piscine et patinoire de l'île Lacroix.

Des conditions d'utilisation améliorées pour tous

«L'objectif de ce projet est double. Il s'agit d'une part que les conditions d'utilisation des usagers des clubs soient améliorées et d'autre part de mieux accueillir le public avec notamment l'extension des tribunes et la création d'un espace pour mieux accueillir les partenaires du club», affirme le maire de Rouen Yvon Robert, qui finance à hauteur d'1,5 millions d'euros le projet.

Quatre clubs s'entraînent quotidiennement à la patinoire Guy Boissière : le Rouen Hockey Elite (RHE), le Club de Hockey Amateur de Rouen (Char), l'Ecole Sportive de Patinage Artistique (Espar) et le Rouen Olympic Club (ROC). «L'utilisation de la patinoire est intense, les quatre club s'entraînent du lundi au dimanche de 6h à 23h», précise Thierry Laridon. Ainsi, une remise à niveau des vestiaires, la création de blocs sanitaires, des travaux d'isolation de la toiture et la remise à niveau de l'éclairage et de la sonorisation de la piste vont également être entrepris afin de permettre un meilleur accueil des licenciés des quatre clubs.

Nicolas Mayer-Rossignol, le président de la Région Haute-Normandie a quant à lui souligné que ce projet s'inscrivait «dans une dynamique d'équipement et d'investissement qui va conforter le rayonnement de la patinoire».

240 places de parking en plus ?

Les mauvaises conditions de circulation les soirs de match de hockey ont également été évoquées. «240 places de parking vont être installées sur l'île Lacroix pour les locataires de Rouen Habitat qui ne peuvent parfois plus se garer lorsque les joueurs du RHE sont sur la glace», explique Yvon Robert.

Au printemps 2017, les travaux devraient débuter et durer entre 12 et 14 mois. Une fermeture de la patinoire pourrait être envisagée, même si l'essentiel des travaux devrait s'effectuer durant l'intersaison (entre juin et août). Le budget global est estimé à 6 millions d'euros, financés par la Région Haute-Normandie à hauteur de 3 millions d'euros et par la Métropole Rouen Normandie (1,5millions) et la ville de Rouen (1,5millions).