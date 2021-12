En moyenne c'est 68 minutes sur la route chaque jour en Ile-de-France contre 35 minutes pour les petits pôles urbains.

En région parisienne, les distances sont plus courtes mais la vitesse est plus faible à cause des embouteillages et de la pollution entre autre.

Nous apprenons aussi que les femmes travaillent en général moins loin de leur domicile, mais font plus de déplacements quotidiens en dehors du cadre professionnel comme un détour pour déposer un enfant ou faire des courses.